مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة.. وطبق البيض يخسر 20 جنيها | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

ألحق بيع.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار التموين.. فيديو

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن قرار وزير التموين بتشكيل لجنة إدارة مشروع دعم مصانع وورش المشغولات الذهبية يؤدي إلى خفض سعر المصنعية.

البنوك تطرح شهادات بـ 19 % خلال أسابيع.. خبير اقتصادي يكشف السبب

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي يهدف لتوفير العرض، ويكون هناك انخفاض فى الأسعار و ينتج عنه انخفاض فى التضخم.

خسائر فادحة بالدواجن.. وهذا سعر طبق البيض اليوم| فيديو

كشف المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، السبب فى ارتفاع أسعار البيض، وقال إن المربيين يتركون المهنة بسبب الخسارة الكبيرة التى يتعرضون لها.

الناس بتطلب تتصور معايا| عامل النظافة: هاخد تصريح من نقابة الموسيقيين للغناء

أكد عامل النظافة محمد عادل، صاحب واقعة الكشري، أنه طلب من عصام شعبان عبد الرحيم، بعمل أغنية معه، موضحًا أنه لا يوجد خلاف بينه وبين عصام شعبان، كما يقول البعض عبر السوشيال ميديا.

زواجها من ملياردير| نسرينا تكشف لأول مرة حقيقة الاعتداء عليها بماء النار

حلت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

تحذير.. حقنة هتلر للبرد قاتلة وتسبب آثار جانبية خطيرة..تعرف عليها

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن حقنة هتلر كارثية تسمي في الأحياء الشعبية "حقنة البرد"، ويرجع اسمها لقوتها في خفض درجات الحرارة.

يحدث خلل بالجسم.. حسام موافي يحذر من المبالغة في شرب المياه|فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن أهمية المياه للإنسان، مؤكدا أن هناك حالات لا يجب فيها تناول المياه بكثرة.

ياسمين عز: جورجينا صديقة رونالدو شاردة بره البيت 24 ساعة.. فيديو

علقت الإعلامية ياسمين عز، على تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم 2022، قائله: “بحس ان مرات ميسي بتدخل عليه بحتتين كيك بالبرتقال وكوباية الشاي وأولادها ريحتهم بودرة أطفال عكس حبيبة رونالدو شاردة بره البيت ٢٤ ساعة”.

مصطفى بكري: الشعب المصري يتحمل الجوع والألم لكنه لا يفرط في بلده

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية تعمل من أجل تفكيك الأزمات وإزالة أي احتقان داخل الشارع المصري .

طبق البيض يخسر 20 جنيها| منتجي الدواجن تكشف مفاجأة جديدة

أكد المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب فى ارتفاع أسعار البيض، يرجع لـ ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحًا أن طن الذرة ارتفع من 8000 لـ 15500 جنيه، وطن الصويا ارتفع من 11 ألفا لـ 40 ألف جنيه، وغير متوفر.