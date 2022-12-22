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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خسائر فادحة بالدواجن.. وهذا سعر طبق البيض اليوم| فيديو

البيض
البيض

كشف المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، السبب فى ارتفاع أسعار البيض، وقال إن المربيين يتركون المهنة بسبب الخسارة الكبيرة التى يتعرضون لها.

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ورفض نائب رئيس شعبة بيض المائدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، الإفصاح عن سعر طبق البيض فى بداية المداخلة قائلا :" قبل ما تقولى سعر طبق البيض، قولى العلف أصبح بكام".

ولفت إلى أن مدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير منذ شهر 7 الماضى و حتى الى،، وكشف أن طن الذرة ارتفع من 8000 لـ 15500 جنيه، وطن الصويا ارتفع من 11 ألفا لـ 40 ألف جنيه، وغير متوفر.

وأشار إلى أن المنتج الآن أصبح يذبح الدواجن، بسبب تكلفة التربية، و أن تربية الدواجن تسبب خسائر فادحة.

 

 

خسارة تصل 20 جنيها فى الطبق

وأشار إلى أن طبق البيض يكلف فى المربي فى المزرعة أكثر من 100 جنيه، ويباع بـ 79 جنيها، أى أن هناك خسارة تصل 20 جنيها فى الطبق.

 

ولفت إلى أن هناك بعض التجار تستغل أى أزمة وترفع الأسعار من تلقاء نفسها، وأن سعر طبق البيض مرتبط بالعرض و الطلب، ولكن أذا استمر الأمر سيكون هناك ارتفاع فى الأسعار.

 

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