المطربة شذى تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني| صور

احتفلت المطربة شذى بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني اسمه وليد، مساء الخميس، ونشرت صور وفيديوهات من الحفل الذي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

وفاجآت شذى أصدقائها بخبر عقد قرانها، بعدما ظهرت منذ أيام في لقاء تلفزيوني وتحدثت عن زملائها بالوسط الفني، وعلاقتها معهم، وشهد على عقد القران الفنان هيثم شاكر.

أغاني شذى

شذى طرحت في بداية العام الحالي، أحدث أغنياتها "اشتغاله ولا لأ"؛ من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جيزو، كما طرحت أغنية "مقلوبة حياتي"، من كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع عمرو إسماعيل، ومهندس الصوت ماهر صلاح.

كانت الفنانة شذى، عبّرت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “مخ تخين”، والتي طرحتها مؤخراً.

وقالت شذى، في تصريح لـ “صدى البلد”: “الحمد لله بجد مبسوطة جدا ومبسوطة أكتر إن دي أول أغنية تنزل على قناتي على youtub .. لأني أول مرة يكون ليا قناة خاصة وطبعا دي كانت فكرة هاني عزيز”.

وتابعت قائلة: “مبسوطة إن كلام الأغنية نفسه جديد، وإن التفاعل كل يوم بيزيد.. الحمد لله”.

وأضافت: “الأغنية كلمات محمد مصطفى مالك، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، ميكس وماستر هاني محروس”.