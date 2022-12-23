حمل كاميل ورحيل ألفي..نهاية مثيرة لأحداث الموسم الثالث من Emily in Paris

تفوق الموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris على أحداث الجزأين الأول والثاني، وأنهى حلقاته الـ 10 بمواقف ومشاهد مثيرة تنذر بعمل رابع مليء بالمفاجآت.

على مدار 10 حلقات تمكن صناع مسلسل Emily in Paris من تقديم وجبة دسمة من الأحداث، وحافظ على إثارته وبهائه وأزيائه الراقية، ومزيد من المحطات الهامة في رحلة إيميلي الباريسية.

أوشك غابريال بطل العمل على الزواج من حبيبته الأولى كامي، قبل أن تكشف له عن حب إيميلي له، واتفاقهما على ألا ترتبط به عاطفيا، وخطتها لخطفه منها.

وقال غابريال لإيميلي، إن كامي التي وقعت في غرام مفاجيء مع فنانة يونانية، حامل منه، لذا كان على وشك الزواج منها، وبدء حياة جديدة معها كما يتمناها.

وقعت هذه الأحداث في نهاية الموسم الثالث، وأنهى ألفي علاقته بإيميلي على الفور بعد تأكده من حبها للطاهي الشهير، وطلب منها التمسك بحبها.

تقلبت حياة إيميلي كثيرا في أحداث الموسم الثالث، بين إنهاء علاقتها بالشركة الأمريكية، ورفضها العودة مع مادلين إلى شيكاجو، وعملها لدى سيلفي في شركتها الجديدة.

توطدت علاقة إيميلي كثيرا بصديقتها ميندي التي وجدت حبيبها القديم وزميل دراستها الذي صادف أنها ابن واحد من العائلات الغنية في باريس، وغير مجرى حياتها تماما.

من المتوقع أن تشهد أحداث الموسم الرابع لمسلسل Emily in Paris النهاية السعيدة التي ينتظرها الجميع لشخصية إيميلي وغابريال، وتألق ميندي في مهنة الغناء التي تحبها وأبدعت فيها كثيرا، وغياب ألفى عن المشهد.

بدأت منصة نتفليكس الأربعاء، عرض الموسم الثالث من مسلسل Emily in Paris كاملا، بعد حوالي عام من عرض الجزء الثاني منه الذي يعد من أكثر الأعمال مشاهدة خلال العام الماضي.

مسلسل Emily in Paris هو عمل كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الموضة وبيوت الأزياء ومعاناة متخصصة في الدعاية من أمريكيا مع شركتها وحياتها الجديدة في باريس.

كان الموسم الأول من Emily in Paris الأكثر مشاهدة على نتفليكس لعام 2020، ونال ترشيحين لجائزة الإيمي، بما فيها أفضل عمل كوميدي.

شهدت أحداث الموسم الثاني من Emily In Paris المزيد حول علاقات الحب في حياة ليلي كولينز، ومحاولتها للتركيز في عملها رغم كل المعوقات، وحيرتها بين 2 من المحبين التي تعلقت بهما رغم الظروف الصعبة الخاصة بكل علاقة.