أحمد ماهر يكشف كواليس تبرعه بأجره كاملا لـ 57357: واجبهم علينا| خاص

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي وسم #انقذوا_57357، لمحاولة أكبر كم من التبرعات لصالح مستشفى سرطان الأطفال بعدما تردد عن اقتراب إفلاسها في غضون ثمانية أشهر فقط.

بدأت مبادرة جمع التبرعات عدد من الفنانين، وناشدوا الجميع للمشاركة في جمع التبرعات لمستشفى 57357، واستكملها الشباب في محافظات وأنحاء مصر.

مباردة للتبرع بالأجر لمستشفى 57357

من بينهم مبادرة للفنان الشاب أحمد ماهر الذي أعلن تبرعه بأجره عن مشاركته في المسرحية القادمة كاملا لصالح مستشىف 57357.

لاقى المنشور الخاص به تفاعلا ملحوظا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:

"مساء الخير على الجميع، دورنا دلوقتي إنقاذ مستشفى 57357، وأنا هبدأ بدوري، والمسرحية الجاية اللي هشارك فيها هتبرع بكل أجري لمستشفى 57357".



وتابع: "للأسف مش هقدر أعلن عن تفاصيل المسرحية لحين عرضها لكن اللي أقدر أقوله إنها هتعجبكم وأتمنى مشاركة كل زملائئي في المبادرة الطيبة دي ويخصصوا اجوهم للمستشفى".

"ده دورنا وحقهم علينا وأقل حق يحصلوا عليه هو الشفاء" كان هذا تعليقه على تفاصيل المبادرة، موضحا لـ "صدى البلد" أنها ليست المبادرة الأولى التي ينفذها.

واستكمل النفنن الشاب أن التبرع لا يقتصر على تقديم المبالغ الكبيرة فقط، "كل جنيه بيفرق كلنا لازم نساند الأطفال المرضى" على حد وصفه.

شارك أحمد ماهر في العديد من الأعمال الفنية بجانب عمله كمبرمج، ومن بينها مسلسل "ريفو" بطولة أمير عيد، ويوضح: "الهدف من التمثيل عمره ما كان فلوس، ده حب وهواية".