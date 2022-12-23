قصة المذنب الذي سيظهر الشهر القادم وما تأثيره على الأرض؟

يتوقع الخبراء أن يصبح المذنب C / 2022 E3 (ZTF) مرئيًا بالعين المجردة حيث سيصل إلى الحد الأقصى من لمعانه أواخر يناير أو مطلع فبراير 2023

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، اكتشف المذنب ZTF في 2 مارس 2022 وكان انذاك بعيدًا عن الشمس على مسافة 4 وحدات فلكية أو 598,391,483 مليون كيلومتر وهو يتحرك قادم من الجزء الخارجي من نظامنا الشمسي وسيكون في نقطة الحضيض (أقرب مسافة له من الشمس) في 12 يناير 2023 على مسافة 1.11 وحدة فلكية أو (166,053,636 مليون كيلومتر) من الشمس.

بعد ذلك سيكون المذنب في أقرب مسافة للأرض في 1 فبراير 2023 ، على مسافة 0.29 وحدة فلكية أو (43,383,383 مليون كيلومتر) وبين هذين التاريخين يمكن أن يصل لمعان المذنب إلى (+6) اي حدود الروية بالعين المجردة.

مذنب سيظهر الشهر القادم

تظهر أحدث صور للمذنب ان له ذيلان هما ذيل غباري والذيل الأيوني. يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية. ينحني ذيل الغبار الأثقل ويتتبع مدار المذنب عن كثب.

يبلغ لمعان المذنب (+8) حاليا ما يجعله هدفًا سهلًا للتلسكوبات اما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة " الكوما" المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممن ان سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

يتميز المذنب C / 2022 E3 (ZTF) بمدار هندسي ذو وضعية مثالية بالنسبة للأرض، فعادة عندما تمر المذنبات بالقرب من الشمس تصبح زواية استطالتها صغيرة وتختفي في وهج الشمس لبضعة أسابيع، ولكن ذلك لن يحدث مع هذا المذنب حيث سيبقى في السماء لمعظم رحلته عبر الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي حتى عندما سينتقل من سماء المساء إلى سماء الصباح في 21 نوفمبر 2022.

ان مدار المذنب مائل بالنسبة لمسارنا حول الشمس وهو شديد الانحدار وتراجعي مما يعني أن المذنب يدور حول الشمس في الاتجاه المعاكس مقارنة بالكواكب، وهذا يعني أنه في مرحلة ما سوف يتحرك بسرعة عبر السماء.

المذنب دخل إلى نظامنا الشمسي من الشمال وفي 12 فبراير 2023 سيمر إلى الجنوب من مستوى مدار الأرض.

سيشاهد المذنب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حتى نهاية أبريل 2023 ، بعد ذلك عندما سيصبح المذنب مشاهداً عبر التلسكوب وسيضيع في شفق المساء.

سيحظى القاطنون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية برؤية جيدة للمذنب حتى أوائل أكتوبر 2022، بعد ذلك ، سيختفي في شفق المساء بينما يتجه سريعًا شمالًا، وسيشاهد المذنب لديهم مره اخرى في أوائل فبراير 2023 باتجاه أفقهم الشمالي.