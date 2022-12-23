عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة المذنب الذي سيظهر الشهر القادم وما تأثيره على الأرض؟

مذنب ساطع
مذنب ساطع

يتوقع الخبراء أن يصبح المذنب C / 2022 E3 (ZTF) مرئيًا بالعين المجردة حيث سيصل إلى الحد الأقصى من لمعانه أواخر يناير أو مطلع فبراير 2023

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، اكتشف المذنب ZTF في 2 مارس 2022 وكان انذاك بعيدًا عن الشمس على مسافة 4 وحدات فلكية أو 598,391,483 مليون كيلومتر وهو يتحرك قادم من الجزء الخارجي من نظامنا الشمسي وسيكون في نقطة الحضيض (أقرب مسافة له من الشمس) في 12 يناير 2023 على مسافة 1.11 وحدة فلكية أو (166,053,636 مليون كيلومتر) من الشمس.

txt

إدموند هالي.. دافع عن فكرة مسار مذنب هالي وساعد نيوتن في الميكانيكا

txt

استاذ فلك: خسوف القمر لا يحدث أى تأثير على الإنسان

بعد ذلك سيكون المذنب في أقرب مسافة للأرض في 1 فبراير 2023 ، على مسافة 0.29 وحدة فلكية أو (43,383,383 مليون كيلومتر) وبين هذين التاريخين يمكن أن يصل لمعان المذنب إلى (+6) اي حدود الروية بالعين المجردة.

مذنب سيظهر الشهر القادم

تظهر أحدث صور للمذنب ان له ذيلان هما ذيل غباري والذيل الأيوني. يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية. ينحني ذيل الغبار الأثقل ويتتبع مدار المذنب عن كثب.

يبلغ لمعان المذنب (+8) حاليا ما يجعله هدفًا سهلًا للتلسكوبات اما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة " الكوما" المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممن ان سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

يتميز المذنب C / 2022 E3 (ZTF) بمدار هندسي ذو وضعية مثالية بالنسبة للأرض، فعادة عندما تمر المذنبات بالقرب من الشمس تصبح زواية استطالتها صغيرة وتختفي في وهج الشمس لبضعة أسابيع، ولكن ذلك لن يحدث مع هذا المذنب حيث سيبقى في السماء لمعظم رحلته عبر الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي حتى عندما سينتقل من سماء المساء إلى سماء الصباح في 21 نوفمبر 2022.

ان مدار المذنب مائل بالنسبة لمسارنا حول الشمس وهو شديد الانحدار وتراجعي مما يعني أن المذنب يدور حول الشمس في الاتجاه المعاكس مقارنة بالكواكب، وهذا يعني أنه في مرحلة ما سوف يتحرك بسرعة عبر السماء.

المذنب دخل إلى نظامنا الشمسي من الشمال وفي 12 فبراير 2023 سيمر إلى الجنوب من مستوى مدار الأرض.

سيشاهد المذنب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حتى نهاية أبريل 2023 ، بعد ذلك عندما سيصبح المذنب مشاهداً عبر التلسكوب وسيضيع في شفق المساء.

سيحظى القاطنون في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية برؤية جيدة للمذنب حتى أوائل أكتوبر 2022، بعد ذلك ، سيختفي في شفق المساء بينما يتجه سريعًا شمالًا، وسيشاهد المذنب لديهم مره اخرى في أوائل فبراير 2023 باتجاه أفقهم الشمالي.

خسوف القمر تلسكوب الفضاء الفلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

عصام الحضري يحتفل بعقد قران ابنته في حضور عائلي| صور

رفع سعر الفائدة.. مكاسب كبيرة تنتظر الجنيه المصري ومفاجأة بشأن توافر الدولار

بعد رفع الفائدة لدعم الجنيه.. مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة

بالأسماء.. شوبير يعلن صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

ترشيحاتنا

منتجو الدواجن: ارتفاع جديد في أسعار البيض لتكلفته العالية على المربين

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي الجمعة

هبوط حاد بأسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

الأرصاد: انخفاض الحرارة وتساقط الأمطار على القاهرة الكبرى

الدولار الواحد ب 400 ألف ريال.. العملة الإيرانية تسجل أكبر انخفاض في تاريخها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عصام الحضري بإطلالة مميزة في عقد قرانها

احترس منها .. 8 أشياء تدمر الخصوبة عند الرجال

مش بس نقص الحديد.. اعرف طرق علاج فقر الدم

احذر من تحويل صورتك لكارتون.. الذكاء الاصطناعي يهدد حياتك بالخطر

فيديو

طلاق فنانة شهيرة.. وانتهاء خلافات رانيا يوسف وغادة عبد الرازق.. فيديو

عاجل..إحالة المتهم بقتل سيدة بورسعيد لمحكمة الطفل وهذا مصير ابنتها..فيديو

دفن خطيبته وتخلص من حياته .. تفاصيل صادمة في حادث قويسنا.. فيديو

محمد عشوب يكشف شروط عادل إمام لعرض مسرحياته خارج مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ