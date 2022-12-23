القرموطي يفاجئ المشاهدين ببرتقالتين على الهواء

قال الإعلامي جابر القرموطي ، إن مصر من أوائل دول العالم في تصدير الموالح و اصطحب برتقالتين مخصصة للتصدير للخارج معه على الهواء، أثناء تقديم برنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الخميس.



وفاجأ القرموطي الجمهور ببرنامجه علي الهواء مباشرة بإخراج برتقالتين من حقيبة بلاستيكية كان قد حصل عليهما من إحدى المزارع في أبو حماد المخصصة للتصدير للخارج، ووعد بمنحهما إلى متابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ،إن احد المتابعات على موقع "تويتر" طلبت منه قفص من البرتقال وهو وعدها ببرتقالتين.

واضاف القرموطي قائلا : "أنا صادق في اللي أنا بقوله ودول برتقالتين جبتهم فعلا بعد ما وعدتك بيهم، دول برتقالتين كانوا رايحين يتصدروا لروسيا أنا جبتهملك، ممكن تبعتي أي حد يجي ياخدهم من مدينة الإنتاج الإعلامي وأنا هسيبهملك مع الأمن”.



