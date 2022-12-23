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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الدولية للطاقة الذرية": منع وقوع حادث نووي الهدف الوحيد للمحادثات مع موسكو

صدى البلد

 قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه أجرى جولة أخرى من المحادثات حول منطقة الأمن والأمان حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في موسكو أمس الخميس.
وقال جروسي على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية- "عقدنا جولة أخرى من المناقشات الضرورية بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا".
وأشار إلى أن هدفه الوحيد هو منع وقوع حادث نووي في محطة الطاقة النووية.
وتابع: "من المهم أن نركز فقط على منع وقوع حادث نووي. وأنا أواصل جهودي لتحقيق هذا الهدف".
وأفادت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية الروسية بأن التقارب في مواقف روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية لوحظ في المشاورات حول مشروع إعلان إقامة منطقة سلامة جسدية وأمنية حول محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

 

زابوريجيا الدولية للطاقة الذرية الطاقة النووية

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