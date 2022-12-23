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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع بداية فصل الشتاء.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  اليوم الجمعة،  طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 
العظمى الصغرى


القاهرة 19 15
الإسكندرية 18 15
الإسماعيلية 21 12
الدقهلية 19 14
الغردقة 23 16
المنيا 20 10
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد حالة الطقس اخبار التوك شو

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