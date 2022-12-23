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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يطلقان ماراثون زايد الخيري

صدى البلد

يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات ماراثون زايد الخيري الذى يبدأ من استاد الإسكندرية العريق اليوم الجمعة بمشاركة نحو ٢٥ ألف من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

 


يحضر الماراثون محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون من الجانب الإماراتي، والسفيرة سعادة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ولفيف من الرياضيين والإعلاميين.

 


ويخصص عائد ماراثون زايد الخيري فى نسخته السابعة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وتبلغ قيمة الجوائز نحو خمسة ملايين جنيهاً توزع على ٥ آلاف مشارك، إضافة إلى إجراء قرعة علنية لاختيار ٦٠ فرداً من المشاركين لرحلة "عمرة" وزيارة بيت الله الحرام.

 


ويتضمن الماراثون فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين، والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيس الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات للرجال والسيدات والمحترفين.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ الاسكندرية الماراثون محمد هلال الكعبي

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