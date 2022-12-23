أمريكا والصين تؤكدان الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات الثنائية بمسؤولية

أكدت الولايات المتحدة والصين الحاجة إلى الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات الثنائية بمسؤولية.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي.



كما أثار بلينكن، بحسب البيان، مخاوف بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي.



وناقشا كذلك خلال المكالمة الهاتفية الوضع الحالي لفيروس كورونا /كوفيد-19/، ومن جانبه، شدد بلينكن على أهمية الشفافية بالنسبة للمجتمع الدولي في هذا الصدد.

