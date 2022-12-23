الجماهير تتفاعل مع مي فاروق في حفل السعودية

أحيت الفنانة مي فاروق حفل غنائى ضخم مساء أمس الخميس ضمن احتفالات موسم الرياض بحضور عدد كبير من جمهورها هناك.

وقدمت مي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل لأم كلثوم وهي الأغاني التى تفاعل معها الجمهور وظل يرددها طوال الحفل.



مي فاروق تكشف عن سنها الحقيقي

وكشفت الفنانة مي فاروق عن سنها الحقيقى خلال حلولها ضيفة على برنامج سبوت لايت مع الإعلامية شيرين سليمان قائلة أنا عندي 40 سنة .



وأضافت مى فاروق خلال حوارها ببرنامج "SPOT LIGHT" المذاع على قناة صدى البلد، أنها فى منتصف العمر، ولا تخجل من الإفصاح عن عمرها، وأن الجميع يعلم عمرها الحقيقي.

وتحدثت عن الحفلات المقبلة لها، وقالت عندي حفلة فى السعودية و الكويت و سلطنة عمان و الشارقة". ولفتت إلى أنها تتمنى أن يكون لها حفلات بشكل مستمر، ويصبح لها البوم أغاني، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل تكلفة انتاج الأغانى، ولكن تسعى لعمل ذلك.

مي فاروق تخضع لعملية جراحية

وطمأنت الفنانة مي فاروق جمهورها علي حالتها الصحية من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و نشرت مي فاروق فيديو بعد تحسن حالتها قائلة: بشكركم من قلبي علي كل الحب و الاهتمام الي وصلني منكم وقت تعبي ، فعلا انا محظوظة بحبكم .

وكانت قد توقفت الفنانة مي فاروق عن نشاطها الفني خلال هذه الفترة بسبب خضوعها لعملية جراحية عاجلة بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة. وعلم صدى البلد أن مي فاروق تعاني منذ فترة طويلة تجاوزت عاما كاملا بسبب بعض الآلام، ولم تخضع للعملية بسبب ارتباطتها الفنية في حين أنها كانت تتعامل مع الآلام بالمسكنات المؤقتة.