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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 16 شخصا في انقلاب ميني باص على طريق جمصة /المنصورة بالدقهلية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

اصيب 16 شخصًا في حادث  انقلاب سيارة ميني باص يستقلوه بطريق (جمصة - المنصورة) أمام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وفتح الطريق أمام حركة المرور.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لإدارة تأمين الطرق والمنافذ من شرطة النجدة ببلاغ انقلاب ميني باص يقل عدد من الأشخاص امام قرية القطنة التابعة لمركز بلقاس.


انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة بلقاس و8سيارات اسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميني باص واصابة 16 شخصا بسبب السرعة الزائدة مع سقوط أمطار خفيفة ادت الي انقلاب الميني باص.


تم نقل المصابين الى مستشفي بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم وفتح حركة المرور امام السيارات المارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة.

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