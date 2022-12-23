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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى الخانكة يشيعون جثمان الطفل زياد ضحية سرقة المحمول.. شاهد

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شيع اهالى الخانكة جثمان الطفل زياد أشرف الذي قتل على يد اثنين من جيرانه أثناء ذهابه للدرس  وقاما بشنقه بحبل وسط الزراعات لسرقة تليفونه المحمول.

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وانهارت أسرة الطفل خلال الجنازة، فيما ردد المشاركون" هتافات لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله " ، مطالبين بالقصاص العادل من المتهمين.


من جانبه أعرب أشرف سعيد عن حزنه الشديد لما حدث لنجله قائلا إنه من أصعب لحظات حياته عندما طلب منه رئيس النيابة التوجه معه للحفرة المقتول فيها نجله لمشاهدته للتعرف عليه.
وتابع  قائلا : " شاهدت ابني مدفونا في حفرة وفوقه التراب، مرددا: ربنا ما يكتبها على حد، لأن أولادنا أغلة ما نملك".


وقال والد الطفل ان زياد كان خلوق وكان محافظ على الصلاة، وقبل وفاته بيوم أخبرني بأنه صلى اليوم بأكمله، لأنه يعلم أن ذلك العمل يسعدني، مطالبا من الجميع الدعاء له فى ذلك المصاب الأليم، ومساعدته في عودة حق نجله الذي قُتل غدرا. 


وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة الطفل زياد أشرف، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشمس الرسمية للغات بجوار مستودع أنابيب بعزبة الهادي بدائرة مركز الخانكة كانت أسرته أبلغت بتغيبه عن منزله منذ أيام. 

 
وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفة لإدمانهما تعاطي المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسؤال أهل المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

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