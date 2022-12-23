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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 شخصا في تصادم ميكروباص وتروسيكل بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 14 شخصًا، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع  تروسيكل وقع بطريق قرية ريفا بمركز أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطريق قرية ريفا ووجود مصابين. 

وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ميكروباص  رقم "6259 ي ص ج" وتروسيكل على طريق قرية ريفا، ما أسفر عن إصابة "سعد.م.ح" 60 عامًا، و"عنتر.ف.ا" 65 عامًا، و"عمر.س.ف" 22 عامًا، و"رحمه.م.ا"9 أعوام، و"رضوى.م.ا"15 عامًا، و"مصطفى.ح.م"32 عامًا، و"محمود.ح.ج" 32 عامًا.

وأصيب"نرمين.ا.ا" 26 عامًا،و"هيدا.ع.ف"35 عامًا، و"يوسف.ح.ا"16 عامًا، و"ادم.م.ا"6 أعوام، و"روفان.ن.ك"10 أعوام، و"نادية.ع.ف"38 عامًا، و"أحمد.ع.م"30 عامًا.

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جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.حرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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