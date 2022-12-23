تذاكر رأس السنة نار.. محمد عبده بـ700 دولار ومصطفى كامل 10 آلاف جنيه

تشهد الساحة الغنائية حاليًا حالة من الانتعاش الفني وذلك بسبب وجود عدد كبير من الحفلات لكبار النجوم، وبدأ منظمو الحفلات فى طرح التذاكر بأسعار متفاوتة وخاصة أسعار تذاكر حفلات الفنادق التى تشمل العشاء والخدمة والضريبة.



تذاكر حفل محمد عبده

ومن الحفلات الضخمة التى تشهدها احتفالات رأس السنة الجديدة حفل فنان العرب محمد عبده داخل فندق النيل ريتز وطرحت الشركة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وتبدأ من 700 دولار أى ما يعادل 18 جنيها مصريا، و650 دولار أي ما يعادل 16 ألف جنيها.

محمد عبده

الفئة الثالثة بـ500 دولار أي ما يعادل 12 ألف جنيها وفئة رابعة بـ450 دولار أي ما يعادل 11 ألف جنيها.



وفئة أخرى بـ400 دولار أي ما يعادل 9800 جنيها وأخر فئة بـ350 دولار أى ما يعادل 8670 جنيها.



وائل جسار



تذاكر حفل وائل جسار ومصطفى كامل

أما حفل اللبناني وائل جسار ومصطفى كامل والذى يقام داخل فندق سيمراميس فطرحت الشركة المنظمة له أسعار تذاكر تبدأ من 4000 جنيها وحتى 10000 جنيها شاملة وجبة العشاء والخدمة والضريبة.



مصطفى كامل



حفل رامي صبري ورضا البحراوي

ومن الحفلات المهمة خلال حفل رأس السنة الجديدة حفل المطربة رامي صبري والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

رامي صبري





وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر بأسعار متفاوتة تبدأ من 3900 جنيها وحتى 8900 جنيها وأيضا هذه الأسعار شاملة وجبة عشاء والخدمة والضريبة.