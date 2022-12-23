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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2008» يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في بطولة الجمهورية

صدى البلد

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 في تحقيق فوز ثمين على الزمالك، في ملعبه بميت عقبة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

افتتح عمر العدوي التسجيل للأهلي برأسية رائعة، إثر ركلة ركنية، في الدقيقة ٥٥ من عمر المباراة، وأضاف البديل آدم علاء الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة «٩٠ + ١»، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٢ - صفر.

بدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يوسف صنديد.

الدفاع: مهند أيمن - عمر أسامة هشهش - حمزة الدجوي - حسن محمد.

الوسط: عمر العدوي - زياد أيوب - سيف أحمد - صالح موسى - عبد الرحمن رامي «مانو».

الهجوم: يوسف علاء.

وشارك بلال عطية بدلًا من زياد أيوب، وعمر كمال بدلًا من صالح موسى، وآدم علاء بدلًا من يوسف علاء، ويوسف حلمي بدلًا من مانو، ومروان محمد بدلًا من سيف أحمد.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى ٢٩ نقطة، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، مسجلًا ٢٧ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 تامر حسن مديرًا فنيًّا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًّا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

 

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 الزمالك بطولة الجمهورية عمر العدوي يوسف صنديد

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