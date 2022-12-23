شاهد| أول صور لحادث مصرع إعلامي بعد سقوط سيارة في بحيرة بالدقهلية

لقى اعلامي بقناة دريم سابقا مصرعه غرقا وأصيب 3 آخرين، أحدهم نجل عم المتوفي، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي على طريق المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية و على طريق "المطرية – بورسعيد»"مما تسبب في انزلاق سيارة ربع نقل وسقوطها في مياه البحيرة، وتمكن الأهالي من انتشال 3 ممن كانوا بالسيارة وتم نقلهم إلى مستشفى الزهور في بورسعيد، وتوفي أحدهم، فيما جري نقل الرابع كان بالسيارة الملاكي إلى مستشفى المنزلة المركزي.

تلقت مديرية امن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية وشرطة المسطحات المائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال 3 مصابين كانوا في السيارة الربع نقل وتم نقلهم إلي مستشفى الزهور في بورسعيد، كما نقلت سيارة إسعاف مصاب كان بالسيارة الملاكي إلي مستشفى المنزلة المركزي.

وبالفحص تبين وفاة “ السيد. أ .م” ، مقدم احد برامج بقناة دريم سابقًا ، 25عامًا، ووصل إلى مستشفى الزهور في محافظة بورسعيد "جثة هامدة" نتيجة الغرق.

وأصيب في الحادث كلا من نجل عم المتوفي ويدعى “محمد. ح. م” "، و "رامي. ا.ا"، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فيما يتلقى مصاب رابع العلاج في مستشفى المنزلة المركزي.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة.

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