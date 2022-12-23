إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام الكرتة "مدخل مدينة المنيا"ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجار تحديد هويتهم وعناوينهم، وتم نقلهم إلى المستشفي العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.





وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائي وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.