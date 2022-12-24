أحمد كريمة: ما ينفذ في الصعيد والأقاليم ثأر جاهلي وليس قصاصا.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن القصاص لا ينفذ إلا بحكم القاضي وموافقة ولي الأمر، مشيرا إلى أنه ما ينفذ في الصعيد والأقاليم هو ثار جاهلي وليس قصاصا.

وقال أحمد كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”، أنه يجب تضافر الجهود للتوعية بخطورة الثأر على المجتمع، لأنه عانينا من أثار الثأر على مدار عقود طويلة.

يفعل القصاص

وتابع أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الثأر الجاهلي جريمة محرمة، وفاعلها قاتل، مؤكدا أنه لا بد أن يفعل القصاص بشروط الشريعة الإسلامية.