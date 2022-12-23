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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة كفر الشيخ تستضيف ندوة حول تعزيز العمل التطوعي لشباب الجامعات ‎‎

ندوة حياة كريمة في
ندوة حياة كريمة في كلية الصيدلة

استضافت كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، ندوة «تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، و إسلام جبر منسق المبادرة بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبدالعزيز العشماوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من طلاب الكلية ومتطوعي شباب حياة كريمة.


وأشاد الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة بنجاح مبادرة حياة كريمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توفر كافة الاحتياجات التنموية لمواطني القرى، بعد أن نالت المبادرة الرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنفيذ هذا المشروع العملاق والذي يُعد من أكبر وأضخم المشاريع القومية بمصر، لافتًا إلى دور الجامعة وما نفذته من إطلاق قوافل متكاملة وُجهت للقرى الأكثر احتياجاً؛ دعماً للمبادرة حياة كريمة، في شتى المجالات التنموية، فضلًا عن تنظيم الجامعة لزيارات ميدانية لطلابها للمشروعات حياة كريمة في مراكز المحافظة.


وأوضح الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، خلال كلمته، أن مبادرة حياة كريمة هي فكرة اقترحها شباب البرنامج الرئاسي، وتبنتها القيادة السياسية، لتستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن محافظة كفر الشيخ كان لها نصيب كبير من تطوير العديد من قراها.


وتناول إسلام جبر، منسق المبادرة بالمحافظة، خلال الندوة، دور جامعة كفر الشيخ في مبادرة "حياة كريمة" والذي تمثل في إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة "طبية – زراعية – بيطرية – ندوات" للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتدريب وتأهيل الفئات الأكثر احتياجًا على حرف ومهارات تدر عليهم دخلًا، إضافة إلى رفع الوعي الصحي، ورفع كفاءة بعض المدارس، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وبرامج محو الأمية.


وفي نهاية الندوة، فُتح باب النقاش بين المحاضرين والطلاب، الذين أشادوا بالمبادرة وإنجازاتها التي تحققت على أرض الواقع.

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التنمية المستدامة حياة كريمة كفر الشيخ الزراعة التعليم مبادرة حياة كريمة كلية الصيدلة

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