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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل انفصلا ؟.. محمد زيدان وزوجته يثيران الجدل بعد حذف صورهما

محمد زيدان وميناس
محمد زيدان وميناس

يبدو أن محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق وزوجته "ميناس" يمران في الآونة الأخيرة بمحطات متوترة على مستوى حياتهما الشخصية، حيث فاجأت "ميناس" متابعي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بحذف الصور التي تجمعهما على حسابها بمواقع السوشيال ميديا".

كما قام نجم منتخب مصر السابق بنفس الأمر وحذف كافة الصور التى تجمعه بزوجته وإلغاء المتابعة من على حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

جدير بالذكر أن زيدان ارتبط بزوجته ميناس بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا، والتي أنجب منها مولوده، وقد نفى كونها سببًا في انفصاله عن الفنانة مي عز الدين، والتي ارتبط بها لفترة قصيرة وبعدها انفصلا.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.


ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.


يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد. 

 

 

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محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ميناس زوجة محمد زيدان حذف صورهم السوشيال ميديا

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