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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد إسماعيل: كنا حريصين على عدم إزعاج الحيوانات جوليوس نيريري

محمد إسماعيل مهندس
محمد إسماعيل مهندس مكتب فني بسد جوليوس نيريري

كشف محمد إسماعيل مهندس مكتب فني بسد جوليوس نيريري في تنزانيا، التحديات التي واجهها المصريين في بناء السد الذي يقع وسط محمية طبيعية، مشيرا إلى أنه تمّ إنشاء طرق وبنية تحتية لتسهيل حركة العمال والمعدات على أرض المشروع.

أضاف محمد إسماعيل خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنّ فريق العمل شقّ الطرق في قلب الجبل بمجهود مضني.

الحيوانات المفترسة 

أشار مهندس المكتب الفني بسد جوليوس نيريري إلى أن العمل يجري بالقرب من الحيوانات المفترسة لكن دون تعريضها لأية مخاطر، موضحا أنه من الممنوع استخدام كلاكسات السيارات لعدم إزعاج الحيوانات، مردفا: «عايشين مع التماسيح والأسود والضباع وبنحافظ عليهم أكتر من نفسنا».

أكد محمد إسماعيل، اتِّباع فريق العمل أساليب مبتكرة للتعامل مع الحيوانات بشكل آمن دون التعرض لأي أذى، لافتا إلى أنه يتمّ اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة الحيوانات قبل استخدام المتفجرات في نسف الصخور.

اختتم مهندس المكتب الفني بسد جوليوس نيريري، بالإشارة إلى أنّ التحدي الأكبر كان يتمثل في وجود نهر جاري يخترق منطقة عمل السد، الأمر الذي دفع الإدارة إلى تحويل مجرى النهر عن طريق حفر نفقا تحت الأرض، لتجفيف منطقة العمل.

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