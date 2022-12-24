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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عبد القادر: القذافي أباح دمي أنا وحميد الشاعري بسبب غنائنا ضد ليبيا

إبراهيم عبد القادر
إبراهيم عبد القادر

قال الفنان إبراهيم عبد القادر خلال لقائه مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن إيهاب توفيق ظهر بعده بـ3 سنوات، وتابع «ايهاب توفيق جالي الاستديو علشان يسمعني».

وتابع عبد القادر: اكتشفت وليد سعد والأولى بيه بعد النجاحات اللي حققها عملها يفكر في إبراهيم عبد القادر اللي حطه على الطريق.

وواصل المطرب إبراهيم عبد القادر قائلا: حطي عمرو دياب ومحمد صلاح أيهام قدم لمصر؟

وأوضح إبراهيم عبد القادر: القذافي أباح دمي أنا وحميد الشاعري بسبب غنائنا ضد ليبيا، وتابع قائلا: أنا من اكتشفت الفنان علي حميدة مضيفا الفنان: طالبت الدولة بالسيطرة على السوشيال ميديا بعد تحولها لفوضى.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع في قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية المتميزة ايمان ابو طالب
 

ايهاب توفيق الفنان علي حميدة سوشيال ميديا محمد صلاح عمرو دياب

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