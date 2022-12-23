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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير تخطيط محطة «جيوليوس نيريري»: 500 مهندس مصري يشاركون في عمليات البناء .. فيديو

مديرالتخطيط لسد ومحطة
مديرالتخطيط لسد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري»

كشف المهندس حسن الغريب، مدير التخطيط لسد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري» الجهود المبذولة في بنائه.

وقال مدير التخطيط لسد ومحطة توليد «جيوليوس نيريري» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد أن ارتفاع السد 134 متر، ويوجد 3 أنواع من البوابات وسطى وسفليه وعلوية لتخزين منسوب المياه.

وأضاف مدير التخطيط أن 90% من العمال من تنزانيا ويشاركهم 500 مهندس مصري ومجموعهم 12 ألف عامل تقريبًا.

تنظيم المياه

وعرض أحد الأوناش الكبيرة التي تساعد في نقل المعدات الضخمة، كما عرض «البللانج بوت» وهو جزء من السد الرئيسي وظيفتها تنظيم المياه بصورة طبيعية في النهر لتوليد الكهرباء.

وتابع أنه تم حفر مليون متر مكعب عن طريق التفجير في الصخور للوصول لمنسوب قاع السد، وكان هناك المشاكل بسبب أنها منطقة غابات مفتوحه والمسافة إلى قرية على بعد 70 كيلو، وتم إعادة تأهيل للطرق وعمل صيانه دورية بسبب الفيضانات التي تحدث هناك وذلك لضمان استكمال المشروع، ويتم التكيف مع الطبيعة بسبب السيول.

توليد الكهرباء برنامج نظرة صدى البلد قناة صدي البلد تنزانيا

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