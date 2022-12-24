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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها..عميدة آداب عين شمس تصدر تعليمات هامة بشأن امتحانات الترم الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات


 

أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس ارقام الجلوس واماكن اللجان الآحد  25 / 12 / 2022
امتحانات الفصل الدراسي الاول - للعام الجامعي 2022 / 2023 ويمكن للطلاب معرفة ارقام الجلوس واماكن اللجان من خلال هذا الرابط اضغط هنا 




 

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

كما أكدت على  ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى . 
قالت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن امتحانات للفصل الدراسي الأول ستكون حضوريًا بالكلية.
 

كلية الآداب جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الاداب امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول

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