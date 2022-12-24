عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان عبد المنعم إبراهيم ، والذى يعد واحداً من ابرز الفنانين الذين قدموا اللون الكوميدي على شاشة السينما .

عبد المنعم إبراهيم من مواليد مدينة بني سويف في عام 1924، حصل على دبلومة المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه حاصلا على درجة البكالوريوس في عام 1949.

بعد التخرج ضمه أستاذه في المعهد الفنان (زكي طليمات) إلى فرقة المسرح الحديث، حيث شارك في عدة مسرحيات قدمتها الفرقة حتى عام 1955، منها مسمار جحا، ست البنات، ثم انضم بعدها إلى فرقة إسماعيل يس.

عبد المنعم إبراهيم

قدم عبد المنعم إبراهيم فى السينما عشرات الافلام المميزة ، ومنها بين القصرين، إشاعة حب، الزوجة رقم 13، أضواء المدينة، إسماعيل يس في الأسطول،سر طاقية اﻹخفاء ، توفي في عام 1987 عن عمر يناهز 62 عامًا.

برع عبد المنعم ابراهيم فى أداء دور الشيخ الأزهرى مدرس اللغة العربية، وقدم نفس الشخصية فى ٦ أفلام الشيخ عبد البر عبد الواحد المجند فى البحرية بفيلم إسماعيل ياسين فى الأسطول عام ١٩٥٧، الأستاذ حكم مدرس اللغة العربية فى فيلم السفيرة عزيزة عام ١٩٦١، الشيخ منعم فى فيلم جواز فى خطر عام ١٩٦٣، الشيخ مهران مدرس اللغة العربية فى فيلم المدير الفنى عام ١٩٦٥، الأستاذ يونس مدرس اللغة العربية فى فيلم المراية عام ١٩٧٠، الشيخ سنوسى فى فيلم الإنتقام عام ١٩٨٦، كما أدى نفس الشخصية فى مسرحية أنا عايزة مليونير عام ١٩٥٦.

عبد المنعم إبراهيم

تزوج عبد المنعم إبراهيم 4 مرات الاولي كانت من ام أبناءه والتى توفيت فى سن صغير نتيجة اصابتها بمرض نادر ، ثم تزوج شقيقتها حتي ترعي الابناء ، الا ان الطلاق حدث بعد 10 أيام فقط من الزواج ، بسبب التشابه الشديد بينها وبين زوجته الاولي ، فلم يسطيع ان يتحمل الموقف ، بحسب ما كشفت ابنته الكبري فى حوار سابق لقناة صدي البلد .

ثم تزوج بعد ذلك من سيدة من خارج الوسط الفني ، والتي قامت بمراعاه اطفاله ، الا انه تزوج سراً من الفنانة كوثر العسال ، وأسمرت الزيجة لمدة 20 عاماً، وبعد انتشار شائعات زواجه منها ظل ينفي هذا الامر احتراما لمشاعر زوجته .

كوثر العسال

وكشفت ابنته الكبري ، ان والدها الفنان عبد المنعم إبراهيم طيلة فترة زواجه من الفنانة كوثر العسال لم يقيم ليلة فى منزلها ، بل كان يحرص على ان يذهب فى المساء الى المنزل ، احتراماً وتقديراً لدوره زوجته فى مراعاه ابناءه .