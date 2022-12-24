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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الموسم الثاني.. تراجع ترتيب مسلسل موضوع عائلي ضمن الأعلي مشاهدة

موضوع عائلي 2
موضوع عائلي 2

 

أحتل مسلسل موضوع عائلي للفنان ماجد الكدواني المركز التاسع من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة عبر منصة شاهد vip ، وذلك بعد طرح الحلقات الاولي من الموسم الثاني فى الساعات الاخيرة من مساء يوم الأربعاء الماضي . 

وشهد مسلسل موضوع عائلي تراجعا فى الترتيب داخل قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة ، حيث كان يحتل المركز الثامن خلال الأيام الماضية ، وقبل طرح الموسم الثاني من المسلسل . 

أحداث الحلقة الاولي :

وكانت قد طرحت منصة شاهد vip ، خلال الساعات الاخيرة من مساء يوم الاربعاء الماضي ، الحلقة الأولي والثانية  من الموسم الثاني لمسلسل موضوع عائلي ، والذى يقوم ببطولته الفنان ماجد الكدواني .

وحملت الحلقة العديد من الأحداث والموافقة الكوميدية حيث تبين زواج خالد “ محمد شاهين ” ، من شقيقة غازي إلا أنها تعنفه ، وهو ماجعل يقوم باللجوء الى خال ابنته “ ماجد الكدواني ”.

كما شهدت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل موضوع عائلي ، قيام حسن “ طه دسوقي ” بطلب ايد سارو “ رنا رئيس ” خلال حفل تخرجها ، الا ان افسد الحفل بسبب استخدام الألعاب النارية . 

إما إبراهيم “ ماجد الكدواني ” ، فقد لجأ الى الطبيب بعمل بدأ فى النسيان بشكل كبير ، إلا انه بعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية ، اكتشف أن لديه ورم فى المخ.

أبطال مسلسل موضوع عائلي :

"موضوع عائلي 2" فكرة وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

أحداث الجزء الاول :

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل موضوع عائلي حول إبراهيم “ ماجد الكدواني ”، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبياً، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عاماً واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية. وفيما لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله والد "ليلى"، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وابعادها عنه قسراً إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عاماً باتصال من حماه السابق حاملاً إليه نبأً مفاجئاً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجدداً إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجدداً.

موضوع عائلى رنا رئيس محمد شاهين منصة شاهد vip ماجد الكدواني منصة شاهد مسلسل موضوع عائلى محمد رضوان

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