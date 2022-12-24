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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكلفة مليار و600 مليون جنيه | تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

حل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضيفا ببرنامج بصراحة تقديم الإعلامية رانيا هاشم بقناة "الحياة، للحديث عن انجازات محافظة الإسكندرية والمشاكل التي يتم العمل علي حلها من أجل المواطنين.

وتحدث عن دور المحافظة في حماية الشواطئ وتقليل الإنبعاثات الكربونية، قائلا: "خلال الثلاث سنوات الأخيرة قمنا بعمل 8 مشروعات ضخمة لمنع المياه من الطفو علي الشواطئ.

وأوضح،:" نقوم بعمل حواجز بشكل فني وهندسي لحماية الشواطئ من ارتفاع منسوب سطح البحر خاصة في ظل زيادة المنسوب بشكل غير عادي".

وأكمل،:" أول مشروع قمنا به كان حماية القلعة الأثرية وباقي الـ 8 مشروعات يتم خلال شهرين، وبتكلفه الـ 8 مشروعات مليار و660 مليون جنيه.

 

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