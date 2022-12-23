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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.9 مليون متر مكعب | رد محافظ الإسكندرية على شكوى عاجلة بسبب الأمطار

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

حل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ضيفا ببرنامج بصراحة تقديم الإعلامية رانيا هاشم بقناة "الحياة، للحديث عن انجازات محافظة الإسكندرية والمشاكل التي يتم العمل علي حلها من أجل المواطنين.

وقال محافظ الإسكندرية،:" هناك مفهوم خاطئ لدي بعض المواطنين أننا نهتم بالكورنيش أكثر من أي منطقة وهذا غير صحيح لاننا نهتم بكافة المناطق بمستوي واحد".

وأوضح المحافظ،:" الناس بتيجي من كل بلاد العالم من أجل الكورنيش لذلك لابد أن نهتم به يوميا دون إهمال بعض المناطق الأخري".

واستمع المحافظ خلال البرنامج لبعض شكاوي المواطنين والذين طالبوه بالإهتمام بغرب إسكندرية مثل الإهتمام بمنطقة الكورنيش، مضيفا:" لدينا طاقة إستيعابية لمياه الأمطار تصل لـ 1.9 مليون متر مكعب".

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