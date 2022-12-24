داليا مصطفي: حققت حلم الكوميديا فى بيت فرح.. ودراما المنصات أفادت التليفزيون

أكدت الفنانة داليا مصطفي ان دراما خلقت نوع من المنافسة مع الدراما التليفزيونية ، مما أدي الى ارتفاع جودة الاعمال فى كلاهما .

وتابعت داليا مصطفي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد :ان الاعمال الدرامية التى تعرضت على المنصات جعلت القائمين على الدراما التليفزيونية يقدمون افضل ما لديهم ، ففي أحدي السنوات كان هناك معانأة فى السيناريوهات ، ولكن بعد ما حدث فى دراما المنصات الامر أختلف كلياً .

وإضافت داليا مصطفي : سعيدة بردود الافعال التى حققها مسلسلي بيت فرح ، وقد تحمست للدور بمجرد قرائته كان وانه به طابع كوميدي قائم على المواقف ، فقد كان لدي رغبة فى تقديم تلك اللون ، ووجود المخرجة شيرين عادل طمئني .

مسلسل بيت فرح من بطولة بطولة فتحى عبدالوهاب، إيناس كامل، محمد على رزق، عابد عناني ليلى حسين، مروة عيد، فدوى عابد وعدد آخر من الفنانين، تأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وشركة كينج توت للمنتج هشام شعبان و عصام شعبان.

دارت أحداث مسلسل "بيت فرح" في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويدخل في مشكلات نفسية كبيرة. ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.