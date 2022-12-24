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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تعرض على أوروبا بيع فائض بلاده من الطاقة الكهربائية

صدى البلد

وسط استمرار تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس إن الجزائر تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء.

 وسبق لشركة سوناطراك الجزائرية أن وقعت منتصف يوليو الماضي مع مجموعات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وأوكسيدونتال الأمريكية عقدا ضخما بقيمة 4 مليارات دولار ينص على "تقاسم" إنتاج النفط والغاز في حقل بجنوب شرق الجزائر. 

ويتعلق العقد البالغة مدته 25 عاما باستغلال حقول النفط والغاز في منطقة بيركين.

بينما تسعى أوروبا إلى تعويض إمدادات الطاقة الروسية المقطوعة، تعرض الجزائر عليها فائض إنتاجها من الكهرباء. 

في هذا السياق، قال الرئيس عبد المجيد تبون خلال لقاء صحفي الخميس إن الجزائر تخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومترا تحت البحر باتجاه إيطاليا.

وأضاف تبون أن بلاده تسعى أيضا إلى مضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنويا بعد أن كانت 56 مليارا في 2022. في هذا الإطار استقبلت الجزائر عددا من كبار المسؤولين في الأشهر الأخيرة.

من جهة أخرى، عبرت الجزائر التي تعد أحد أهم مصدري الغاز في العالم الثلاثاء، عن معارضتها لقرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميجاواط/ساعة.

 واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة". مضيفا على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني أن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الإنجازات والاستثمارات في المنبع" كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

الجزائر الكهرباء تبون الرئيس الجزائرى أوكرانيا

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