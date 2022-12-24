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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت| فيديو

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم، السبت 24- 12-2022.

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.74 جنيه للبيع، و24.67 جنيه للشراء.


سعر اليورو

سعر اليورو 26.29 جنيه للبيع، و26.20 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 29.80 جنيه للبيع، و29.70 جنيه للشراء.
 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 6.58 جنيه للبيع، و6.55 جنيه للشراء.
 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 80.92 جنيه للبيع، و80.45 جنيه للشراء.

الدولار توك شو برنامج صباح البلد سعر الدولار اليوم سعر اليورو

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