يضم 12 مطربا.. روتانا تختتم حفلات 2022 بحفل استثنائى

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن استعدادها لإقامة حفل غنائى ضخم يوم 31 من شهر ديسمبر الحالي، ضمن فعاليات موسم الرياض يضم 12 مطرب ومطربة من مختلف الدول العربية.



وطرحت شركة روتانا البوستر الدعائى للحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انتسجرام تحت عنوان : الحدث الأضخم فى عام 2022.



الحفل يضم كل من وائل كفوري وعاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل كفوري وبهاء سلطان ومن المطربات نانسي عجرم وإليسا وأصالة ولطيفة وأنغام ونوال الزغبي ونجوي كرم.





تفاصيل مهرجان الدرعية لشركة روتانا

وكانت شركة روتانا قد نظمت مؤخرا ليلة بعنوان "بعض من ذكرياتي" ضمن مهرجان الدرعية، حيث شارك في الحفل نخبة من المطربات تقدمتهم "نوال الكويتية، وأصالة نصري، وأنغام، وأميمة طالب، وداليا مبارك، ورولان".

وافتتحت أصالة نصري اولى الوصلات الغنائية، مقدمة عدد من الأغانِ منها "قانون كيفك، ذنب مين، أسلي نفسي، عايش سعيد، ما أذكر متى، ذاك الغبي"، وسط تفاعل جماهيري لافت.

وتفاهم مسرحي ملفت بين أصالة والفرقة الموسيقية التي يقودها المايسترو هاني فرحات ويشاركة ميشال فاضل.





أحدث اعمال روتانا

طرحت منذ قليل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية بوسي الجديد"أرقص معايا" وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم وألحان مدين ومن توزيع محمد يوسف وإخراج محمد قاضى الذي حرص على اظهار بوسي فى أحداث الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه الفترة الماضية.