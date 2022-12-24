بفستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة خلال الاحتفال بالكريسماس| شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال الاحتفال بالكريسماس.

تألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست ساندرا جميل، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة، ونسقت معه كاب طويلا للغاية ومصنوع من قماش التل.

وانتعلت رانيا يوسف حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون البيج، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي حملت توقيع يارا رامي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل المصفف ألفريد، ووضعت لها خبيرة التجميل روز مكياجا جذابا متناسقا مع وجهها.