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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسواق الخليج تختتم الأسبوع في النطاق الأحمر وبورصة مصر تنهي سلسلة الارتفاعات

صدى البلد

تراجع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.6% متأثراً بهبوط بنسبة 2% في سهم مصرف الراجحي وتراجع سهم رتال للتطوير العمراني 0.5%.
              
وتكبد المؤشر خسائر للأسبوع الثامن بنسبة 0.7% في تسعة أسابيع.
              
من ناحية أخرى، أنهى سهم أرامكو السعودية التعاملات على ارتفاع 0.3%.


الأسواق الإماراتية

 

أغلقت بورصتا الإمارات على تراجع الجمعة 23 ديسمبر لتقتفيا أثر الأسهم العالمية بعد أن أظهرت البيانات قوة الاقتصاد الأميركي بما قد يدفع المركزي هناك للإبقاء على مسار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول لكبح التضخم.
              
وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.2% مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 0.3% وبنك الإمارات دبي الوطني 0.4%، لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع على تراجع بنحو 0.3%.
              
وهبط مؤشر أبوظبي 0.1% ليواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالي مع هبوط سهم العالمية القابضة 0.2% والدار العقارية 0.7%، لينهي الأسبوع على تراجع بـ0.2%.


بورصة الكويت

 

أغلقت بورصة الكويت في آخر جلساتها لهذا الأسبوع على تباين لمؤشراتها الثلاث، واستطاع مؤشر الكويت الأول التماسك عند  مستوى الـ 8000 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين ليتراجع أسبوعياً بنحو 2%.

 

بورصة قطر

 

أنهت بورصة قطر جلسة التداول يوم الخميس على تراجع طفيف إلى مستويات 10988و نقطة، لتختتم تعاملات الأسبوع قبل الأخير من العام على تراجع بنحو 0.2%.


بورصة مصر


أنهى المؤشر القيادي للبورصة المصرية التعاملات على انخفاض 0.4%، مع هبوط سهم الشركة الشرقية للدخان 3.5%، ليختتم سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية التي استمرت لـ 9 أسابيع متتالية ويتراجع خلال الأسبوع بنحو 4.3%.

كما هبط المؤشر السبعيني بنسبة 1.18%، ليغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 2,755.19 نقطة.

وحول إجمالي قيمة التداولات، فقد بلغت 1.895 مليار جنيه مصري، وذلك بإجمالي عدد عمليات بلغت 63,873 عملية.

بورصة الكويت المركزى مصرف الراجحي الشرقية للدخان أرامكو السعودية المؤشر الرئيسى بورصة المصرية الاسهم العالمية شركة الشرقية

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