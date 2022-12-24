اليوم|وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الأعلى للجامعات.. ويتفقد عددًا من المنشآت بالغردقة

وصل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، إلى مدينة الغردقة، حيث من المقرر أن يلتقى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بديوان عام المحافظة.

ومن المقرر أن يترأس "عاشور" الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، حيث من المقرر أن يناقش عددا من الملفات التي تخص المنظومة التعليمية.

ويأتي على رأس الملفات التي سيتم مناقشتها؛ امتحانات الترم الأول من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، والتي من المقرر أن تنطلق 9 يناير المقبل، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ووجه وزير التعليم العالي، بضرورة الاستعداد مبكرا لامتحانات الترم، وإعلان الجداول الخاصة بالامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات، والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا.

كما يقوم وزير التعليم بجولة تفقدية لكلية التربية بالغردقة، كذلك معهد علوم البحار والمصايد، والإنشاءات الجديدة التى تتم بجامعة الغردقة.

كذلك يطلع المجلس الأعلى للجامعات، على خريطة الأنشطة الطلابية في إجازة نصف العام الدراسي، بعد الانتهاء من انتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات، والاستعداد لمسابقة أفضل جامعة على مستوى الأنشطة الطلابية.

ويتطرق اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، للاستعدادات الخاصة من الجامعات، بالالتزام بقرارات المقررات الدراسية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن القضايا المجتمعية، كذلك ترتيبات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي.