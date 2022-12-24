عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

300 ألف جنيه تعويضا لمريض فقد بصره.. اعرف القصة

فقد بصره
فقد بصره

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول طعن مريض تم إجراء عملية في عينة اليسري وترتب عليها فقدان بصره. 

وألزمت المحكمة التأمين الصحي بدفع مبلغ 300 ألف جنيه تعويضًا شاملًا للمريض عن فقد بصره.

وذكر المريض أنه أصيب عام 1997 بإرهاق في عينيه، وتم تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى، تم تحويله إلى مستشفى قصر العيني، وتم عمل عدة عمليات لترقيع القرنية، إلا أنها باءت بالفشل، وترتب على ذلك فقدان بصره بالعين اليسرى نتيجة أخطاء المسئولين بالتأمين الصحي.

واستندت المحكمة إلى أن المريض فقد البصر نتيجة عدة عمليات إزالة مياه بيضاء، وترقيع القرنية وزراعتها، وانتهى الأمر إلى فقد البصر تمامًا بهذه العين، وبالتالي يتعين تعويضه عن مخاطر العمليات الجراحية الطبية.

ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن هذه العمليات قد رفضها الجسم، وهذا وارد في مثل هذه العمليات، وعليه فإن مخاطر العملية الجراحية يجب أن تتحملها الهيئة، وتعوض المريض، حتى ولو لم يكن هناك خطأً من جانب الأطباء. 

وأكدت المحكمة أنها تراعي في تقرير هذا التعويض، أن المريض كان يكابد منذ إجراء هذه العملية في عام 2000، بدنيا ونفسيا من إجراء هذه العمليات المتتالية، وكذلك ما أنفقه من مصروفات للعلاج والانتقال، وهو ما تقدره المحكمة بـ 300 ألف جنيه.

عملية في عينة اليسري عينة اليسري فقدان بصره المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

ترشيحاتنا

العليا لتراخيص المحال: مفيش مواطن هيروح لأي جهة أمنية أو هيدفع رسوم|فيديو

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ أسوان لبحث المساهمة في خطط التنمية بالمحافظة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة

حصاد دار الإفتاء في 2022 لحفظ استقرار المجتمع.. مبادرات للحد من الطلاق وإصدار دليل الأسرة وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج .. الأبرز

أقوى دعاء للتوفيق في العمل .. واظب عليه يوميا واستشعر النتيجة

43 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش صاحبتي.. رهف الشامي تفجر مفاجأة بعد اتهامها بالخيانة

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

بفستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة خلال الاحتفال بالكريسماس| شاهد

فيديو

قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ