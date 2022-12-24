"الفن.. آفاق المستقبل".. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة 33 لصالون الشباب |الثلاثاء

تفتتح الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة (33) من صالون الشباب وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام السادسة مساءً بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، بحضور أعضاء لجنة التحكيم واللجنة المنظمة ولفيف من الفنانين والنقاد والصحفيين.

وقال الدكتور وليد قانوش، إن صالون الشباب ودورته الثالثة والثلاثين حدث لا يترقبه فقط شباب الفنانين بل الأساتذة والنقاد والباحثين لأنه موعد الشغف والأمل والترقب لظهور واكتشاف نجوم المستقبل من مواهب واعدة تؤّمن تواصل الأجيال بما يضخه من أسماء كل عام.

وأضاف أن الصالون سيظل أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة الحاضنة لمواهب الشباب، والأقدر على التعبير عن ذاتهم وعن روحهم الطموحة المتمردة، كما أنه صورة إيجابية تتسق مع روح الدولة المصرية وخططها الصادقة نحو تمكين الشباب والتنمية المستدامة".

وأشار قانوش، إلى أن اختيار اللجنة المنظمة لعنوان هذه الدورة (الفن.. آفاق المستقبل) جاء متواءماً مع هذه الروح لان الشباب هم الأقدر على استشراف المستقبل.

ورأى أن هذا الموضوع بثرائه وغموضه سيكون أكثر تحفيزاً لمخيلة شباب الفنانين ودافعاً للبحث عن تجارب وأساليب وتقنيات واتجاهات فكرية وفلسفية ومفاهيمية وجمالية غير معتادة أو نمطية، فهي أجيال متطلعة بطبيعتها للمستقبل فما بالنا الآن وكل يوم يشهد ثورات تكنولوجية ورقمية ومعلوماتية هائلة".



ووفقاً لبيان اللجنة المنظمة فقد تقدم للمشاركة في هذه الدورة (746) فناناً بعدد (916) عملاً فنياً تم قبول 167 فناناً بعدد أعمال 187 عملاً في جميع المجالات الفنية (تصوير، نحت، رسم، خزف، جرافيك، تجهيز في الفراغ، فنون رقمية، تصوير ضوئي، كمبيوتر جرافيك، ميديا "فيديو آرت - الفنون التفاعلية").

وتبلغ قيمة جوائز الصالون ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مصري تتوزع على 13 جائزة كالتالي: الجائزة الكبرى بقيمة خمسون الف جنية، عدد 8 جوائز صالون قيمة كل منها ثلاثون الف جنية، عدد 2 جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسة عشر ألف جنية، هذا بجانب عدد 2 جائزة اقتناء لمتحف الفن المصري الحديث.