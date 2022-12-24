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البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

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الأرصاد تحذر وتكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الأسبوع الحالي.. تفاصيل

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سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات القادمة

وأضافت "منار غانم" خلال تصريحات تليفزيونية، أن بداية فصل الشتاء كانا يوم الأربعاء الماضي، ومنها جاءت بداية انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن منذ يوم الخميس وحتي الأثنين سيكون هناك فرص سقوط الأمطار علي العديد من المدن والمحافظات.

فرص سقوط الأمطار 

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة علي مدار اليوم وغدا، موضحة أن يوم السبت ستكون الأمطار علي محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وبعض مناطق سيناء وخليج السويس.

واوضحت أن الأمطار يوم الأحد ستتقدم لمحافظات الوجه البحري وخاصة لبعض الاماكن في القاهرة الكبري وبشدة مختلفة، متابعة "احنا بنتاثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا .. بالإضافة أن الجميع بدأ يشهد انخفاض في درجات الحرارة في فترات النهار والليل".

درجات الحراره المتوقعه 

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمي علي القاهرة الكبري ما بين الـ ١٩ و ٢٠ درجة مئوية خلال فترة النهار، وما بين الـ ١٣ و ١٥ درجة مئوية في فترات الليل.

ونوهت الدكتورة منار غانم بأن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً خلال هذا الأسبوع وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لتوافر سقوط الأمطار، وهذا سوف يجعل جميع المواطنين يشعرون بالسقيع وجو الشتاء.

وكشفت أن يوم الثلاثاء ستظهر مجدداً الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة في الليل وتستمر حتي ظهور أشعة الشمس.

تأثير ظاهرة الشبورة المائية

وكشفت عن أن تأثير ظاهرة الشبورة المائية لن يكون كبيرًا خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، ولكن بدءًا من الثلاثاء سيكون تأثيرها ملحوظا، حيث تبدأ الأجواء في الاستقرار نوعًا ما، وهذا عادة يصاحبه تكون شبورة مائية كثيفة، مشددة على سائقي المركبات توخي الحذر واتباع جميع إرشادت المرور أثناء القيادة.

وأوضحت أن أمطار اليوم شدتها متوسطة على السواحل الشمالية، منها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية كما تمتد لدمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية على هيئة أمطار من خفيفة لمتوسطة، مؤكدة أن فرص الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا.

حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الشبورة المائية منخفض جوى

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