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انخفاض بدرجات الحرارة

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات القادمة

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية حول حالة الطقس اليوم السبت، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من طقس الأيام المقبلة. 

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

شاهد الفيديو: 

وقالت إن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ يومين، حيث شهدت سقوط أمطار متفاوتة في الشدة على شمال البلاد، منوهة بأن اليوم متوقع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد خصوصًا في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.


وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر  المتوسط، حيث تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم مما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.


وأشارت إلى أن الطقس شتوي لطيف خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومعتدل على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، أما بالنسبة لفترة الليل يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.


أما عن أماكن سقوط الأمطار فأوضحت أن أمطار اليوم شدتها متوسطة على السواحل الشمالية منها مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية كما تمتد لدمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية على هيئة أمطار من خفيفة لمتوسطة، مؤكدة أن فرص الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا.


وكانت مدينة الإسكندرية قد شهدت صباح اليوم، هطول أمطار شدتها من متوسطة إلى غزيرة على أغلب الأنحاء، وذلك منذ منتصف ليل السبت، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق.
وشهدت الإسكندرية، أمس غيوم وسحب كثيفة على جميع الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة.
وقد أنهت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال نوة الفيضة الصغرى والتي بدأت بالفعل وصاحبها أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة. 


وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المحافظات 
القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة.

المنيا العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 10 درجة.

أسيوط العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.
أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

سقوط أمطار اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة فصل الشتاء هيئة الأرصاد الجوية

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