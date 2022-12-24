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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: الجاسوس الألماني لصالح روسيا «موظف مهم» في الاستخبارات

بوتين
بوتين

قال عربي مرزوق، مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن المدعي العام الاتحادي الألماني، أعلن اعتقال شخص من الشرطة الجنائية الألمانية، بتُهمة التجسس لصالح روسيا، ونقل معلومات حساسة ومهمة لجهاز الاستخبارات الروسية.

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في كارلسروه، أعلنت، الخميس، أنه تم توقيف "كارستن إل"، في برلين، وهو عنصر في الاستخبارات الخارجية؛ بشبهة نقله معلومات حسّاسة إلى روسيا.

وأضاف "مرزوق"، اليوم السبت، أن الجاسوس المعتقل، موظف مهم وكبير جدًا في جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجية، وهو محتجز الآن؛ بعد مثوله أمام قاضي التحقيقات بتهمة الخيانة.

وأشار إلى أن المعلومات التي يُزعم أن الجاسوس الألماني قد نقلها إلى روسيا؛ هي من أسرار الدولة الألمانية، وحقائق سرية للغاية، لا يمكن الوصول إليها، إلا من خلال عدد محدود جدًا من المسؤولين.

وأوضح أن الجاسوس كان يملك تصريح دخول على البرامج والعمليات السرية الخارجية المشتركة مع الأجهزة الأمريكية والإنجليزية.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه كانت هناك واقعة مماثلة عام 2014 عندما ضُبط جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية ونقل 200 وثيقة من جهاز الاستخبارات الألمانية، مضيفًا أن العمليات الاستخباراتية الروسية نشطة خلال هذا العام بشكل كبير، حيث جرى رصد عدد كبير منهم في السفارة الروسية على الأراضي الألمانية، ورُحلوا.

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