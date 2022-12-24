مصرع شخص أسفل عجلات القطار في شبين القناطر

لقى شخص مصرعه صدمه قطار اثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة شبين القناطر وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الاهالى بوفاة شاب صدمه قطار اثناء عبوره السكة الحديد بمدينة شبين القناطر .



انتقلت قوة امنية وتبين وفاة شاب عمره حوالى 17 سنه صدمة قطار الشرق رقم 389 القادم من محطة رمسيس الى الزقازيق مارا بمحطة نوى وشبين القناطر واثناء عبور المتوفى الطريق صدمة القطار ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.