خبيرة : القطاع المصرفي قام بدور كبير في التنمية

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن القطاع المصرفي قام بدور كبير في التنمية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% على مدار 30 عامًا، ومبادرة أخرى للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل في حدود الـ8%، ومبادرة لدعم السياحة، خاصة وأن القطاع السياحي مر بفترة قاسية خلال الفترة السابقة، خلاف مبادرة تحسين الري للفلاح بصفر%.

وتابعت "الدماطي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن العالم كله تعرض لمشاكل اقتصادية كبيرة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ضمن العالم مصر، ولهذا تم العمل على إصلاح الاقتصاد من خلال إزالة التشوهات السعرية المتمثلة في وجود فوارق ما بين الفائدة التي تقر من خلال لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والفائدة المتواجدة في بعض المبادرات التي تصل في بعض الأحيان لصفر في المية.

ولفتت إلى أن الدولة عملت على الحفاظ على المبادرات سالفة الذكر من خلال تحميل الفجوة القائمة ما بين الفائدة المقررة من لجنة سياسات المركزي، والفائدة المتواجدة في المبادرات للجهة المعنية، فعلى سبيل المثال ستتحمل هيئة المجتمعات العمرانية الفرق في الفائدة ما بين مبادرة التمويل العقاري بفائدة الـ3%، والفائدة المقررة من البنك المركزي.



