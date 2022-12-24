رنيم الجداوي: سوبر السلة بطولة غالية حققها الأهلي عن جدارة

قالت رنيم الجداوي لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، إن لقب كأس السوبر المصري الذي حققه الفريق بطولة غالية ومهمة، وإن الفوز بها يمنح الجميع دوافع كبيرة للفترة القادمة.

وأشارت إلى أن سبورتنج ظهر بشكل مميز، وأن اللاعبات كان لديهن إصرار كبير على الفوز بالبطولة، بعد أيام من التتويج بلقب دوري المرتبط للمحترفات.

ووجهت الشكر إلى كل من وثق بقدرات الجهاز الفني واللاعبات، وشددت على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات التي ينافس عليها بشكل مستمر.

وتوج الفريق الأول لسيدات كرة السلة بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة 83-75، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.