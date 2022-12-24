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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أجراس الكنيسة الأسقفية تدق احتفالا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي رئيس الكنيسة الأسقفية

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر. 

فيما بدأ موكب المطران الدكتور سامى فوزى في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي، حيث خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد. 

واستقبل الدكتور سامى فوزي عدد من كبار الزوار والموفدين من كبار رجال الدولة والأزهر الذين حضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد. 

وتزينت الكنيسة الأسقفية بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.

واحتفلت الكنيسة الأسقفية بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الجمعة الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.

ووفرت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية أن تلك الخدمة يقدمها كل من رامز بخيت وكلير غايس خادمي الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية والتي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم  وضعاف السمع.

احتفال الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد المجيد

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الكنيسة الأسقفية عيد الميلاد ميلاد المسيح احتفال الكنيسة

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