خبيرة مصرفية تكشف عن سبب إلغاء مبادرة دعم الصناعة

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن الدولة ألغت مبادرة وحيدة وهي مبادرة الصناعة؛ لأنها استنزفت بالكامل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كانت بفائدة 8% وكانت تهدف لدعم القطاع الصناعي.

وتابعت "الدماطي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مصر تعرضت لأزمتين بشكل متتالٍ، وهما أزمة كورنا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة في أزمة كورونا بمعدل 3%، وأعاد جدولة القروض لفترة معينة.

ولفتت إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية نتجت بسبب ارتفاع الغذاء بشكل غير مسبوق، خاصة القمح والذرة وخلافه، خلاف ارتفاع أسعار النفط من 65 دولارا للبرميل الواحد لـ120 دولارا، وهذا الارتفاع كان غير مسبوق، إلى جانب توقف سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن، معقبة: "ما حدث خلال الفترة الأخيرة ارتفاع غير مسبوق، وممكن أن نطلق عليه الحرب العالمية الثالثة الاقتصادية".