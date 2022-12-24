عقودهم انتهت.. 4 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الأهلي

اقترب 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الصيف القادم.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية: "حسين الشحات - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم“ لاعبو النادي الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي خلال انتقالات يناير القادم”.

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة غدا في الدوري

ومن جانب أخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة سموحة التي تقام في السابعة من ‏مساء غد الأحد، على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران؛ للحديث ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية لمباراة الغد.‏

مران الأهلي

وأدى الفريق مرانه على ملعب التتش، وبدأ بفقرة إحماء ثم تدريبات الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

وخاض رباعي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعمر كامل ‏مواليد 2006- الذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم- تدريباتهم تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.‏