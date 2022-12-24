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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقودهم انتهت.. 4 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الأهلي

صدى البلد

اقترب 4 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الصيف القادم.

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية: "حسين الشحات - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم“ لاعبو النادي الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي خلال انتقالات يناير القادم”.

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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة غدا في الدوري

ومن جانب أخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة سموحة التي تقام في السابعة من ‏مساء غد الأحد، على استاد الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران؛ للحديث ‏عن كافة الجوانب الفنية والخططية لمباراة الغد.‏

مران الأهلي

وأدى الفريق مرانه على ملعب التتش، وبدأ بفقرة إحماء ثم تدريبات الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي.‏

وخاض رباعي حراس المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وعمر كامل ‏مواليد 2006- الذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم- تدريباتهم تحت إشراف ميشيل ‏يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد تغلب في المباراة الماضية على فريق فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء ‏الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.‏

الأهلى عمر ربيع ياسين حسين الشحات محمد هاني النادي الأهلي

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