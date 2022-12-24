خبيرة مصرفية: الاستثمار في الذهب مشروط بشراء السبائك أو الجنيه الذهب

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تتغير على حسب الموقف الاقتصادي، في إطار العمل على استقرار الأسعار، مضيفة أن فائدة شهادة الاستثمار وصلت لـ17.25%، وهذه الشهادة قد تساعد بعض المواطنين على الحياة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

وتابعت "الدماطي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أذون الخزانة تطرح بمدة لا تتجاوز العام، وتبدأ بشهادة في حدود الـ25 ألف جنيه، وميزة أذون الخزانة هي الحصول على الفائدة مقدمًا، ولكن هذه الفائدة أقل من الشهادات بمعدل تتراوح ما بين 1 لـ1.5%، لأن هناك ضرائب تطبق على العائد.

وأوضحت أن الاستثمار العقاري طويل الاجل، وهذا الاستثمار ليس في السكن فقط، فقد يكون تجاريا؛ من خلال شراء مكان وتأجيره ككافيه أو ماركت، ومن ثم الحفاظ على الأصل، والحصول على عائد شهري.