أخبار الفن: معاش استثنائي لنجم مسلسل أرابيسك.. وزفاف ابنه الحضري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، جاء أبرزها عن زفاف ابنه الحضري، والفنانين شريف دسوقي وأشرف زكي وسعد الصغير .
بقرار من أشرف زكي| معاش استثنائي لنجم مسلسل أرابيسك بعد تدهور صحته
أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ في تصريح خاص لـ صدى البلد ؛ ان نقابة المهن التمثيلية قررت منح الفنان عمرو محمد علي عضوية عاملة بالنقابة ومعاش استثنائي.
ياما في الجراب يا حاوي.. شريف الدسوقي يظهر بطرف صناعي بعد بتر قدميه
ظهر الفنان شريف الدسوقي في كواليس مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، ويتحرك بشكل طبيعي بعد تركيب طرف صناعي له عقب بتر قدميه.
قبلة على خدها أشعلت السوشيال ميديا.. بدء حفل زفاف ابنه عصام الحضري
بدء منذ قليل حفل زفاف ابنه حارس منتخب مصر الأسبق ؛ عصام الحضري حيث خطفت ابنته الأنظار بفستانها.
الزوجة الأصيلة رزق.. شاهد| أول صورة لـ سعد الصغير مع أم أولاده
نشرت الفنانة برلنتي فؤاد الباشا، أول صورة للفنان سعد الصغير وزوجته الأولى وأم أولاده نورا، وذلك بعد طلاقه من زوجته الثانية برلنتي عامر.