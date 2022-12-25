أخبار الفن: معاش استثنائي لنجم مسلسل أرابيسك.. وزفاف ابنه الحضري

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، جاء أبرزها عن زفاف ابنه الحضري، والفنانين شريف دسوقي وأشرف زكي وسعد الصغير .

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ في تصريح خاص لـ صدى البلد ؛ ان نقابة المهن التمثيلية قررت منح الفنان عمرو محمد علي عضوية عاملة بالنقابة ومعاش استثنائي.



ظهر الفنان شريف الدسوقي في كواليس مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، ويتحرك بشكل طبيعي بعد تركيب طرف صناعي له عقب بتر قدميه.

بدء منذ قليل حفل زفاف ابنه حارس منتخب مصر الأسبق ؛ عصام الحضري حيث خطفت ابنته الأنظار بفستانها.

نشرت الفنانة برلنتي فؤاد الباشا، أول صورة للفنان سعد الصغير وزوجته الأولى وأم أولاده نورا، وذلك بعد طلاقه من زوجته الثانية برلنتي عامر.